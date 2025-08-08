İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’ın borçlarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetiminde SGK ve vergi borçlarının iki katına çıktığını öne sürdü.

Karşıyaka Belediye’sindeki Borç İtirafı

AK Parti Grup Başkanvekili Yıldız, CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal’ın belediyenin SGK ve vergi borçlarını ödemediğini açıkça kabul ettiğini söyledi. Yıldız, "Bu tabloyu ortaya çıkaran isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dır" diyerek, yapılandırma fırsatlarının kullanılmadığını vurguladı.

Yapılandırma Fırsatları Değerlendirilmedi

Yıldız, "Sayın Tugay, Karşıyaka Belediyesi’ni borç batağına soktu ve devletin sunduğu yapılandırma imkanlarını kullanmayan tek belediye başkanıdır" dedi. Ayrıca, Büyükşehir Meclisi’nde defalarca aynı sorunun sorulduğunu ancak net bir cevap alınamadığını dile getirdi.

SGK ve Vergi Borçları İki Katına Çıktı

“Tunç Soyer’den devralınan borçlar, Tugay’ın bir yıl yönetiminde iki katına çıktı” iddiasında bulunan Yıldız, “Devlet SGK primlerini tahsil edince İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘bizi silkeliyorlar’ diye şikayet ediyor. Asıl sorumluluk, çalışanların SGK primlerini devlete ödemeyen zihniyetindir” ifadelerini kullandı.

CHP Belediyeciliğine Sert Eleştiri

Yıldız, “Kendi partilerinden belediye başkanı borçları itiraf ediyor. Hem devlete karşı sorumluluğu yerine getiremiyorlar, hem de vatandaşa hizmet sunamıyorlar. Kayıp İzmir’in, zarar İzmirlinin” diyerek CHP’li belediyelerin yönetim anlayışını eleştirdi.