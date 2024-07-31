Karabağlar Uzundere Aquapark: Yazın keyfini çıkarın

Karabağlar Uzundere Aquapark, İzmir’in merkezinde bulunan Uzundere Rekreasyon Alanı içinde yer alır. Bu modern aquapark, Karabağlar ilçesinde eğlence ve aktivitenin merkezi haline gelmiştir. Her yaşa hitap eden tesisiyle tatilcileri unutulmaz bir deneyime davet eder.

Aquapark, geniş dinlenme ve piknik alanlarıyla da dikkat çeker. Çocuklar için güvenli oyun alanları ve büyüleyici su kaydırakları, minik ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatır. Sıcak günlerde şezlong ve güneş şemsiyesi seçenekleri ile rahatlayabilir, yazın tadını çıkarabilirsiniz.

Aqua Yaşam Uzundere, eğlence ve adrenalin dolu bir tatil sunar. Kafeteryasında damak zevkinize uygun menüler bulabilirsiniz. Ayrıca, gazilere ve şehit ailelerinin birinci derece yakınlarına %50 indirim avantajı sunulmaktadır. Bayram, hafta sonları ve resmi tatillerde özel rezervasyon yaparak ailenizle veya sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Karabağlar Uzundere Aquapark: İzmir’de kolay ulaşılabilir eğlence merkezi

Karabağlar Uzundere Aquapark, İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Uzundere Mahallesi'nde yer alır. İzmir şehir merkezinden Ege Üniversitesi yönüne gidip, Karabağlar’a doğru devam ettikten sonra Uzundere Mahallesi'ni takip ederek ulaşabilirsiniz. Adres: Uzundere Mahallesi, 35160 Karabağlar, İzmir. Şehir içi toplu taşıma araçları veya özel araçlar ile kolayca erişim sağlanabilir.