İzmir'de hırsızlık suçlarından aranan 4 kişi yakalandı. Polis, mutfakta gizlenmiş çalıntı altınlar ele geçirdi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 44 yıl hapis cezası bulunan Y.Ç. ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, çalıntı altınları bir evin mutfağında poşet içinde saklanmış halde buldu.

Hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, daha önce birçok suç kaydı bulunan kişilerin yerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında, 44 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (30), 33 suç kaydı olan Y.A. (26), 58 suç kaydı bulunan N.Ç. (30) ve 5 dosyası bulunan A.Y. (20) gözaltına alındı.

Kiralık evde 5 yıldır saklanıyordu

Polis ekipleri, Y.Ç.’nin yakalanmamak için başkasının üzerine kayıtlı bir evde yaklaşık 5 yıldır gizlendiğini belirledi. Aynı evde yapılan aramalarda 58 bin TL, çeşitli altın takılar ve mücevherler ele geçirildi. Söz konusu eşyalar arasında 3 bilezik, 11 gram altın, pırlanta kolye, altın zincirli kolye, 9 taşlı altın yüzük, 4 altın bileklik ve 5 çift altın küpe yer aldı.

Güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edildiler

Operasyon öncesinde şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri, çevredeki 33 farklı kamera görüntüsünün incelenmesiyle belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin iki gün içinde iki farklı eve girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Çalıntı altınlar mutfakta bulundu

Polisin yaptığı aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen altın ve paralar evin mutfağında poşet içerisine gizlenmiş şekilde ele geçirildi. Mutfakta bulunan değerli eşyalar arasında 100 Euro, 28 bin 500 TL, 1 gram altın, altın set takımı, 3 adet 15 gramlık bilezik, 3 adet 10 gramlık bilezik ve 1 tektaş yüzük yer aldı.

‘Salihli dilcileri’ grubuyla bağlantılılar

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kamuoyunda “Salihli dilcileri” olarak bilinen hırsızlık grubu ile bağlantılı olduğunu belirledi. Teknik takip sonucunda şüphelilerin girdikleri adres tespit edilerek baskın düzenlendi.

Şüpheliler, ele geçirilen çalıntı malzemelerle birlikte emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı. Soruşturma sürüyor.