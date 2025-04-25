Altın fiyatları, 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla düşüş trendini sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde ons ve gram altındaki gerileme dikkat çekerken, yatırımcılar küresel gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmeleri, sarı metalin fiyat hareketliliğinde belirleyici rol oynuyor.

Ons altın fiyatlarında geri çekilme

Uluslararası spot piyasalarda ons altın, yüzde 1’e yakın bir değer kaybıyla 3.322 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 düşüşle 3.329 dolar seviyesine indi.

Yılbaşından bu yana 700 doları aşan yükselişle dikkat çeken ons altın, geçtiğimiz günlerde 3.500 dolar seviyesine çıkarak tarihi rekor kırmıştı.

Gram altın düşüşte: 4.105 TL

Türkiye piyasalarında da ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altın fiyatı geri çekildi. Gram altın, yüzde 0,61’lik düşüşle 4.105 TL seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz günlerde 4.305 TL ile rekor kıran gram altın, şu anda bu seviyenin oldukça altında fiyatlanıyor.

25 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Gram Altın 4.104,71 TL 4.105,17 TL Çeyrek Altın 6.792,00 TL 6.854,00 TL Yarım Altın 13.585,00 TL 13.709,00 TL Tam Altın 26.582,91 TL 27.108,03 TL Cumhuriyet Altını 27.086,00 TL 27.313,00 TL Ons Altın 3.321,74 Dolar 3.322,12 Dolar

Uzmanlara göre “altın hâlâ güvenli liman”

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, mevcut durumu şöyle değerlendirdi:

“Altında yoğun pozisyonlanma kısa vadede bir duraklamaya neden olabilir ancak şu ana kadar geri çekilmeler sınırlı kaldı. Yatırımcılar, devam eden belirsizlik ortamında altını cazip bir koruma aracı olarak görmeye devam ediyor.”

Altın fiyatları neden geriliyor?

Altın fiyatlarındaki düşüşte, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve özellikle ABD-Çin ticaret görüşmeleri önemli rol oynuyor. Öte yandan merkez bankalarının faiz politikaları ve tahvil getirilerindeki hareketlilik de yatırımcı tercihlerini etkiliyor.