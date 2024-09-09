İzmir’in Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi üzerinde, Tarihi Su Kemerleri'ne yaklaşırken meydana gelen zincirleme trafik kazası, bölgede büyük bir trafik aksamasına neden oldu. Olayın ardından güvenlik önlemleri hızla alındı ve kazaya karışan araçlar yol dışına çıkarıldı.

Kazanın ardından güvenlik önlemleri

Kazanın ardından, bölgeye intikal eden güvenlik ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Kazadan etkilenen araçlar, trafik akışını engellemeyecek şekilde yol dışına alındı. Ancak, kaza yerinin gerisinde, özellikle Ankara Caddesi ile Manas Bulvarı kavşağı mevkiinde ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Trafik yoğunluğu ve alternatif güzergahlar

Kaza nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı, Yeşildere Caddesi’nin Karabağlar istikametinde etkili oluyor. Yol kullanıcılarının bu bölgeden geçerken alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor. Trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Yolculuk yapacak sürücülerin, güzergah planlamalarını yaparken mevcut yoğunluğu göz önünde bulundurmaları önemle tavsiye ediliyor.