İzmir Karaburun açıklarında bir balıkçı teknesinin ağına takılan yaklaşık 2 ton ağırlığında denizaltı torpidosu, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kontrollü şekilde imha edildi.



Torpido balıkçı ağlarına takıldı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Karaburun ile Midilli arasındaki uluslararası sularda yaşandı. “Kaptan Mustafa 2” adlı trol teknesi, ağlarını çekerken farkında olmadan yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında bir denizaltı torpidosu ile karşılaştı.

Teknedekiler ağı yukarı çekmeden önce ne olduğunu anlamadı. Limana yaklaştıklarında ise bir kepçe yardımıyla ağı kaldırdılar ve bunun bir torpido olduğunu fark ettiler.

Emniyet ve Sahil Güvenlik müdahalesi

Olayın haber verilmesi üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti. Güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanları beklenmeye başlandı.

Bugün sabah saatlerinde gelen uzman ekipler, tekneyi limandan güvenli bir bölgeye çekti. Patlayıcı ihtimaline karşı torpido kontrollü şekilde imha edildi.

Teknenin kaptanından açıklama

“Karaburun ile Midilli arasında ağ çekiyorduk. Ağır bir şey takıldı, ne olduğunu anlamadık. Taşıyıp limana getirdik. Kepçeli arkadaşımız vardı, onun yardımıyla kaldırdık. Sonra torpido olduğunu öğrendik. Yetkililere haber verdik. Bomba imha ekibi gelip kontrollü imha etti” dedi.

Torpidonun menşei henüz bilinmiyor

Torpidonun hangi yıldan kaldığı veya hangi ülkeye ait olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.