İzmir’den her gün gelen onlarca çöp tırı, Tire’nin Karateke Mahallesi’nde bulunan mera alanına evsel atık döküyor. Vahşi depolama yöntemiyle yapılan bu uygulama, bölge halkının sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.



Her gün 70 tır çöp geliyor, mahalle halkı isyanda

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp taşıma araçları, Karateke Mahallesi'ne günde yaklaşık 70 tır dolusu evsel atık getiriyor. Devlete ait mera alanına dökülen çöplerin neden olduğu kötü koku ve sızan sıvılar, çevrede yaşayan yurttaşların yaşamını doğrudan etkiliyor.

Karateke sakinleri, evlerinin önünden geçen tırlar ve çevrede artan kirlilik nedeniyle huzurlarının kalmadığını belirterek, bu duruma artık sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Bölge halkı, yakın zamanda toplu bir eylem yapacaklarını açıkladı.

Bakanlık ceza kesti, vahşi depolama sürüyor

Mayıs ayında yapılan denetimlerde, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, bölgedeki uygulamanın vahşi depolama olduğunu tespit etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ancak bu yaptırımların ardından da çöp döküm işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Belediye ekiplerinin bölgede faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Gazetecilere engel: Jandarma devreye girdi

Bugün bölgede haber takibi yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, çöplerin döküldüğü alanı görüntülemek isterken belediye ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri, alanın kendi yetki sahaları olduğunu öne sürerek çekime izin vermedi.

Basın mensubunun görevini yapmasını engelleyen fiziksel müdahale üzerine jandarma çağrıldı. Ekiplerin bölgeye gelmesiyle yaşanan gerginlik son buldu.