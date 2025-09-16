İzmir Balçova’daki polis merkezine yapılan saldırı sonucu 2 polis şehit oldu; olayın zanlısı 16 yaşındaki Eren Bigül'ün ifadesi soruşturmayı yürüten ekipler tarafından açıklandı. Balçova polis saldırısı soruşturmasında zanlının sosyal medya paylaşımları ve ifadesindeki açıklamalar delil olarak değerlendiriliyor.

Zanlının ifadesi ne diyor?

Eren Bigül ifadesinde silahla ilk temasının 7 yaşında olduğunu, babasıyla havalı tüfekle şişeye ateş ettiğini ve daha sonra silah kurslarına gittiğini söylediğini belirtti. Saldırı öncesinde İzmir Fuarı'na yönelik bir eylemi düşündüğünü, daha sonra barda saldırı planladığını fakat vazgeçtiğini ifade etti. Ardından en yakın hedef olarak karakolu seçtiğini anlattı. Balçova polis saldırısı ifadesinde bu detaylar soruşturma tutanaklarına girdi.

Silah, mühimmat ve patlayıcı hazırlığı

Zanlı, evde bulunan otomatik av tüfeğini ve daha önceden çantaya koyduğu mermileri kullandığını, iki el yapımı patlayıcı hazırladığını ve çantasında sustalı bıçak, peçete, kolonya ile yara sarma malzemesi bulunduğunu söyledi. Bu materyaller ve olay yerinde ele geçirilen kalıntılar adli incelemeye sevk edildi.

Sosyal medya ve olası örgütsel bağlantılar

Soruşturma kapsamında zanlının sosyal medya hesapları incelendi; bazı haber kaynakları zanlının DEAŞ içerikli paylaşımlar yaptığı ve örgütsel ideolojilere ait alıntılar bulunduğunu bildiriyor. Bu yönlü bulgular savcılık ve emniyet birimlerince değerlendiriliyor.

Yakalanma ve gözaltılar

Olayın ardından bölgedeki operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı; soruşturmada farklı illerde de bağlantı aramaları yapıldığı, çok sayıda şüphelinin ifadesinin alındığı bildirildi. Resmi açıklamalara göre soruşturma sürüyor.

Olayın hukuki ve idari boyutu

İçişleri Bakanlığı ve ilgili adli makamlar soruşturmayı yürütüyor; İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın’ın şehit olduğu, diğer personelin yaralandığı belirtildi. Soruşturma, adli süreç ve olası örgütsel irtibatların tespiti için devam ediyor.