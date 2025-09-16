Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Güzelbahçe Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne 15 bin adet stevia (şeker otu) fidesi desteği sağlandı. Çalışma sonucunda Türkiye’de ilk kez şeker ilavesiz, stevia bitkisinden üretilen gazoz tüketiciyle buluştu.

Kuraklık ve artan maliyetler nedeniyle zor günler yaşayan üreticilere umut veren proje, Çamlı’da düzenlenen etkinlikle başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay, Kooperatif Başkanı Gurbet Gündüz Gün ve çok sayıda üreticinin katıldığı etkinlikte fideler toprakla buluşturuldu.

Program kapsamında ziraat mühendisleri çiftçilere stevia bitkisinin yetiştiriciliği ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Ardından Çamlı Kooperatifi tarafından üretilen stevialı gazoz tanıtıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği içecek, sağlıklı bir alternatif olarak dikkat çekti.

“Katma değerli ürünler üretmeye devam edeceğiz”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, stevia desteğinin sadece fide dağıtımından ibaret olmadığını vurguladı:

“Bu ürünleri yalnızca yetiştirmekle kalmıyoruz; onları katma değerli ürünlere dönüştürmek için kooperatiflerimizle birlikte çalışıyoruz. Stevia otundan üretilen gazoz, Türkiye’de ilk kez İzmir’de yapıldı. İklim krizi ve maliyetler üretimi zorlaştırıyor. Çiftçilerimiz alternatif ürünlere yöneliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu çabaları desteklemeye devam edeceğiz.”

“Türkiye’de bir ilk”

Kooperatif Başkanı Gurbet Gündüz Gün ise stevia bitkisinin uzun süredir araştırıldığını belirterek şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilk fidelerimizi diktik. Hasat sonrası yaprakları işleyerek Türkiye’de ilk kez stevia gazozu ürettik. Markamız ve patent başvurumuz hazır. Satışlara da başladık. Maddi beklentimizin ötesinde, sağlıklı ve şeker ilavesiz bir içecek ortaya çıkardık. Bu bizim için büyük bir gurur.”

Doğal tatlandırıcı stevia

Güney Amerika kökenli stevia, yapraklarında bulunan öz sayesinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Sakkarozdan 400 kat daha tatlı olmasına rağmen kalorisiz olan stevia, şeker tüketimini azaltmak isteyenler için sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ilk kez İzmirli üreticiler tarafından işlenip içeceğe dönüştürülen stevia, kırsal kalkınmada yeni bir umut kapısı oldu.