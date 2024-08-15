İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan Yamanlar Karatepe mevkisinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale ediyor.

Yangının çıkış sebebi henüz belli değil

Karşıyaka'nın Yamanlar Karatepe bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü acil müdahale ekiplerini bölgeye sevk etti.

Yangına müdahale için bölgeye 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi gönderildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasının önlenmesi için büyük bir çaba sarf ediyor.