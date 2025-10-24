İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen 1400 mm çaplı beton boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanıyor.

Karşıyaka ilçesinde Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahariye ÜÇOK, Bostanlı, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, Mavişehir, Nergiz, Örnekköy ve Yalı mahalleleri etkileniyor. Su kesintisi 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 13.00’te başladı ve 22 saat sürecek. Kesintinin 25 Ekim 2025 Cumartesi saat 11.00’de sona ermesi bekleniyor.

Çiğli ilçesinde ise Güzeltepe, Sirintepe ve Yakakent mahallelerinde aynı süre boyunca su kesintisi uygulanacak.

İZSU’dan açıklama

İZSU, konuyla ilgili olarak şu bilgiyi paylaştı:

"Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen 1400 mm çaplı beton boru hattında meydana gelen arızanın onarımı dolayısıyla belirtilen mahallelerde su kesintisi yapma zorunluluğu doğmuştur. Bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."