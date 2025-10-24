Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede gerçekleşen doğum, sağlık ekibini ve aileyi şaşırttı. Ali Atilla, 37 haftalık olarak 6 kilo 150 gram ağırlığında ve 59 cm boyunda dünyaya geldi. Normal doğum ağırlığı ortalama 3–3,5 kilogram iken, Ali Atilla neredeyse iki kat fazla doğdu.

Doğum, Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa tarafından sezaryen yöntemiyle gerçekleştirildi. Doğum öncesinde bebeğin hızla kilo aldığı tespit edilmişti ve sağlık ekibi ekstra önlem aldı. Yapılan kontrollerde hem bebeğin hem de annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Doktor ve aile açıklamaları

Dr. Yaşa, “6 kilo 150 gram ağırlığında erkek bebek doğurttuk. Türkiye’deki en büyük bebeklerden biri. 37 haftalık bir bebek için literatüre girmeye aday. Annemizi hastanede takip ettik, ağrılar arttığı için sezaryene karar verdik” dedi.

Baba Murat Bircan, “Mutluyuz, tüm doktorlarımıza teşekkür ederiz. Çok şükür sağlıklı bir doğum gerçekleşti” ifadelerini kullanırken, anne Ece Bircan ise, “Bekliyorduk ama 6 kilo 150 gram olunca bizi de şaşırttı. Sağlıklı olması çok güzel” dedi.