İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını, Yamanlar mevkiinde büyük zarara yol açtı. Akşam saat 21.00 sıralarında başlayan alevler, geniş bir alanı etkisi altına aldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürerken, yangının neden olduğu hasar dron ile görüntülendi.

Drone ile gözler önüne serildi

Yangının başladığı bölgede, dron ile yapılan havadan çekimler, yangının büyüklüğünü ve yanan alanları net bir şekilde gösterdi. Görüntülerde, ormanlık alandan yükselen yoğun duman ve yangının etkisiyle zarar gören araziler dikkat çekti.

Hasar ve tahliye

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması sonucunda, birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluştu. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için hızla harekete geçti ve bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti. Yangının kontrol altına alınması için ekipler tarafından yoğun bir mücadele yürütülüyor.

Menderes ve Urla'da iki yeni yangın başladı

Yangın, sadece Karşıyaka ile sınırlı kalmadı; İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Şaşal mevkii ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Lüçükbahçe mevkiinde de yeni yangınlar başladı. Ekipler, bu iki noktada da havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için bölgeye ek destek ekipleri gönderildi.