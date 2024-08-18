Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu an için hem karadan hem de havadan yoğun bir mücadele yürütülüyor. Dün akşam saatlerinden itibaren 4 helikopter ile havadan müdahaleye başlandı. Karadan ise arazözler ve ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.

Yangın bölgesine yakın Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesindeki Demirciler Mahallesi'nde bulunan 21 hane, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde yangın bölgesinde yaptığı incelemelerde, yangınla ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bölgede, tüm ekipler seferber olmuş durumda.