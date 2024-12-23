İzmir’in Karşıyaka ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda park halindeki bir kamyonette büyük miktarda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü V.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun detayları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan bir kamyonette uyuşturucu madde olabileceği ihbarını aldı. Ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonucunda söz konusu kamyonette 412 bin 286 sentetik uyuşturucu hap buldu.

Tutuklama

Operasyon sırasında gözaltına alınan sürücü V.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonda, uyuşturucu maddelerin illegal bir şekilde dağıtılmaya çalışıldığı belirtildi.