İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yeni açılan Play Stüdyo, kadınlara yönelik sunduğu farklı branşlardaki grup dersleri ve Kids Club'taki çocuk aktiviteleri ile spor salonu deneyiminde yeni bir kapı açıyor. Tüm çalışanları kadın olan stüdyo, annelerin çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir alan sunarak, spor yapmalarına imkan tanıyor.

Play Stüdyo’nun kurucusu Tolga Ülker, İstanbul Tuzla'da altı yıldır faaliyet gösteren Play-Gym'de kadınların grup derslerine olan ilgisini gözlemlediklerini belirterek, “İzmir kadınları spor konusunda bilinçli. Beklentimizin çok üstünde bir katılım oldu. İzmir’de kadınlara özel bir yerin bu kadar tercih edileceğini düşünmemiştik. Gösterilen ilgi nedeniyle memnunuz ve Bornova’da yeni bir şube açmayı planlıyoruz” dedi.

Miniğinizle eğlenceli aktiviteler

Play Stüdyo, sadece çocuk bakıcılığı değil, aynı zamanda çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ülker, annelerin talepleri doğrultusunda çocuklara yönelik dersler de açmayı planladıklarını belirtti.

Farklı branşlarda eğitim

Play Stüdyo’da pilates, zumba, spinning, cross-fit, yoga ve kick-boks gibi altı farklı branşta dersler veriliyor. En çok ilgi gören branşların başında zumba ve pilates geliyor. Ülker, ayrıca Play Stüdyo’nun alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan ders programları ile pilates antrenörlüğü eğitimleri verdiğini ve eğitmenlerin Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda da eğitim vermekte olduğunu vurguladı.

Kadın istihdamına destek

Play Stüdyo, kadınlara iş istihdamı sağlamayı da hedefliyor. Ülker, “Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimiz olacak ve 100 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Kadınlarımızın iş hayatında yer alması adına istihdam sağlıyoruz. Kadın antrenörlerimize daha az saat çalışma imkânı sunarak, evde çocukların sorumluluklarını da göz önünde bulunduruyoruz” şeklinde konuştu.