Denizin Üreten Kadınları Projesi Ile 13 Genç Kadına Destek

İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) ve Akdeniz Koruma Derneği tarafından Sabancı Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen “Denizin Üreten Kadınları” projesi, 13 genç kadını su ürünleri işleme alanında eğiterek meslek sahibi yaptı. Proje, genç kadınların iş gücüne katılımını desteklerken, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor.

Kadın istihdamının artışı

Projede, Buca Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda İzmir’in önde gelen bir balık işleme tesisinde gerçekleştirilen kurs programına katılan 13 kadın, su ürünleri işleme konusunda aldıkları eğitimle ömür boyu geçerli meslek belgelerini kazandı. Bu kadınlardan çoğu, daha önce iş deneyimine sahip olmamalarına rağmen, eğitim aldıkları tesislerde istihdam edildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kadın istihdamının ekonomik büyüme üzerindeki etkisine vurgu yaparak, kadınların su ürünleri işleme alanındaki varlıklarının hem ekonomik hem de çevresel açıdan olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. "Kadın emeği, özellikle su ürünlerinde israfı azaltarak ekonomiye ve çevreye katkı sağlayacak" dedi.

Yeni balık türlerinin tüketimi

Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, projenin deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağladığını belirtti. Kızılkaya, Akdeniz'de yayılma gösteren yeni balık türlerinin, yerel türler üzerindeki baskısını azaltmak için bu balıkların tüketimini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Törenin ardından yapılan tadımda, aslan balığı gibi yeni balık türlerinin denizlerdeki baskısının nasıl azaltılabileceği üzerine farkındalık yaratıldı.

Sabancı Vakfı’nın destekleri

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada Sabancı Vakfı’nın 50 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum yaratma idealiyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. "Denizin Üreten Kadınları", Sabancı Vakfı’nın desteklediği Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında hibe almaya hak kazandı. Safkan, özellikle ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan genç kadınların iş gücüne katılımı için bu tür projelerin önemine dikkat çekti.