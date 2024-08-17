İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos akşamı saat 21.00’de başlayan büyük orman yangınının nedeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyuruldu.

Yangın neden çıktı?

Bakan Yumaklı, yangının piknik amacıyla yakılan ateş sonucu çıktığını belirtti. Üç kişinin açtığı ateşin, ormanlık alanda hızla yayılarak büyük bir felakete dönüştüğü açıklandı.

Yangının yayılma süreci nasıl?

Başlangıç ve ilk etkiler:

Yangın, 15 Ağustos akşamı saat 21.00 civarında Karşıyaka’nın Yamanlar Karatepe mevkisinde başlamış, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp yayıldı. Rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırarak büyük bir tehlike oluşturdu.

Genişleme ve etkiler:

Yangın kısa sürede Bayraklı ve Çiğli ilçelerine ulaşmış ve NASA’nın Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi (FIRMS) uydu haritasına göre, yaklaşık 40 kilometrekarelik (4000 hektar) bir alanda etkili oldu. Alevler, bir sanayi sitesine sıçrayarak burada yangının devam ettiği bildirildi.

Yangın yerleşim yerlerini yavaş yavaş esir aldı. Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarına sıçradı, bir apartmanın çatısı alev aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın açıklamasına göre, bina çatısındaki yangına ormandan sıçrayan bir kozalak neden oldu.

Müdahale ve hasar durumu:

Başkan Cemil Tugay, Bayraklı’nın Körfez ve Doğançay Mahalleleri’nde yoğun müdahale çalışmaları yapıldığını, yangının Çiğli’ye kadar uzandığını ve rüzgarın bu çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti. Yangın nedeniyle 16 evin yandığı, 87 ev ve 44 iş yerinin tahliye edildiği belirtilmiştir. Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Sonuç

Yangın bölgelerinde yerleşim yerleri için mevcutta ilerleyen bir tehlike görünmüyor, ancak rüzgarın şiddeti tehlikeli bölgelerde kontrolü zorlaştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayarak, kamuoyuna çağrıda bulundu. Yangının çıkışında sorumlu olan 3 kişinin arandığı, Ödemiş'teki yangında 2 kişinin gözaltına alındığı ve Bolu’daki yangınla ilgili 4 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

Yangının bu kadar yayılma nedenleri neler?

İzmir Karşıyaka’daki yangının bu kadar geniş bir alana yayılmasının ve uzun süre kontrol altına alınamamasının birkaç ana nedeni bulunuyor:

Kuvvetli rüzgar: Yangının başladığı sırada ve devam ettiği sürede esen kuvvetli rüzgar, alevlerin hızla yayılmasına neden olarak, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Rüzgarın yönü ve şiddeti, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi.

Kuraklık: Uzun süredir devam eden kuraklık, bölgedeki bitki örtüsünün kurumasına yol açarak, yangının hızla yayılmasına neden oldu. Kuru otlar ve çalılar, yangının yakıtı görevi gördü.

Yerleşim yerlerine yakınlık: Yangının çıktığı bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması, alevlerin kısa sürede evlere ve sanayi tesislerine ulaşmasına neden oldu ve maddi hasarı artırdı.

Arazinin yapısı: Bölgenin engebeli ve ormanlık yapısı, söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Arazinin yapısı nedeniyle yangın söndürme araçlarının ulaşımında zorluk yaşandı ve havadan müdahale edilmesi gerekti.

Geç bildirim veya yanlış alarm: Yangının başlangıcında yaşanan geç bildirim veya yanlış alarm nedeniyle müdahalede gecikme yaşanmış ve bu durum yangının büyümesine zemin hazırlamış olabilir.

İzmir Karşıyaka’daki yangın, şiddetli rüzgar ve dikkatsizlik nedeniyle hızla yayılarak büyük bir felakete yol açtı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir müdahale sürdürülürken, benzer olayların gelecekte önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.