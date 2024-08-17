Muğla, kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir yaz geçiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ünlü oyuncuların rol aldığı iki ayrı tiyatro oyununu 10 ilçede sahneleyerek, bölge halkını sanatla buluşturdu.

Ünlü isimler Muğla sahnesinde

Büyükşehir Belediyesi'nin sanatseverlere sunduğu ilk oyun, Tiyatro Balans'ın "Dikkat Aile Var" adlı eseri oldu. Oyuncu kadrosunda Selahattin Taşdöğen, Suna Yıldızoğlu, Murat Ercanlı, Ceren Bayır, Ebru Yıldız ve Suat İnal gibi ünlü isimler yer aldı. Bu etkileyici oyun, 12-16 Ağustos tarihleri arasında Menteşe, Ula, Marmaris, Datça ve Fethiye'de sahnelendi. Muğlalılar, her gösterimde yoğun ilgi gösterdi.

Gülümseten hatıralar ile nostalji rüzgarı

Büyükşehir Belediyesi’nin sahnelediği bir diğer oyun "Gülümseten Hatıralar" ise, Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral gibi ekranların tanınmış simalarını Muğla halkı ile buluşturdu. Geçmişe özlem duyanlar için adeta bir nostalji şöleni sunan oyun, Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Kavaklıdere'de sahne aldı.

Başkan Aras: "Sanat ve kültür şehri Muğla’da etkinlikler sürecek"

Muğla’nın kültür ve sanatın kalbi olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tiyatro etkinliklerine gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Aras, "Dünya Kenti Muğla vizyonu ile şehrimize hizmet ediyoruz. Sanat ve kültür etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek," dedi.