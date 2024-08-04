Huawei Türkiye'nin desteklediği Bilişim Akademisi tarafından düzenlenen Bilişim Yarışması'nda, EdusynTech ekibinin "DysTherapy" adını verdikleri proje büyük ödüllere layık görüldü. Yarışmanın Avrupa etabında birincilik, Çin'de düzenlenen global etabında ise Grand Prize Ödülü kazanan proje, 49 ülke ve bölgeden 470'ten fazla yarışmacının oluşturduğu 160 ekip arasında öne çıktı.

Eğitimde Yapay Zeka ve Oyunlaştırma

Projenin lideri Arda Gökalp Batmaz, MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim görmekte ve sınıf arkadaşları Efe Arda Ulun ve Ağa Saltıkalp ile birlikte disleksili çocuklar için mobil uygulama geliştirmeye karar verdiklerini belirtti. "DysTherapy" adlı uygulama, 6-12 yaş aralığındaki disleksili çocuklara yönelik olarak tasarlandı.

Batmaz, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Uygulama, disleksi öğrenim güçlüğü çeken çocukların bilişsel becerilerini geliştirmelerine, yapay zeka tabanlı eğitim yaklaşımları ve oyunlaştırmayla katkıda bulunmayı hedefliyor. Çocuklar, kendi seviyelerinde ve ilgi duydukları içeriklerle etkileşimde bulunarak adaptif bir öğrenme deneyimi elde ediyorlar. Uygulama, çocuğun performansını ölçerek velilere ve öğretmenlere gelişim raporları sunuyor."

Uygulama ve Geri Dönüşler

Geliştirilen mobil uygulamanın şu anda iki özel okulda kullanıldığını ve alınan geri dönüşler doğrultusunda sürekli olarak geliştirildiğini aktaran Batmaz, "Uygulama, disleksili çocukların eğitimde karşılaştıkları zorlukları gidermeyi ve onların eğitim hayatına olumlu katkıda bulunmayı amaçlıyor. Geri dönüşlere göre uygulamamızı sürekli olarak güncelliyoruz," dedi.

Proje, UNESCO'nun davetiyle 15 Temmuz Dünya Gençlik Günü'nde düzenlenen UNESCO Global Youth Event etkinliğinde de tanıtıldı.