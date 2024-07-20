Hafta sonu İzmir'de sıcaklıklar yükselirken, Türkiye genelinde ise değişken hava koşulları etkili olacak. Tatil planı yapacaklar için hava durumu detayları bu haberde.

İzmir'de hafta sonu hava durumu

Cumartesi: Hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak. Güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı.

Pazar: Sıcaklıklar 37°C'ye kadar çıkacak. Nem oranı yüksek olacağı için hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek önemli.

Türkiye genelinde hafta sonu hava durumu

Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre değişiklik gösterecek.

Marmara Bölgesi: Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Hafif rüzgarlar serinlik sağlayacak.

Ege Bölgesi: İzmir dışında, diğer Ege illerinde de benzer şekilde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 34-36°C arasında değişecek.

Akdeniz Bölgesi: Antalya ve çevresinde sıcaklıklar 38°C'ye kadar çıkacak. Deniz kıyısında serinlemek isteyenler için ideal bir hava olacak.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara'da sıcaklıklar 32°C civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış beklenmiyor.

Karadeniz Bölgesi: Bölgenin doğusunda yağışlı hava etkili olacak. Trabzon ve Rize'de sağanak yağışlar görülebilir. Batı Karadeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Erzurum'da sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır ve çevresinde sıcaklıklar 40°C'yi bulacak. Güneşli ve sıcak hava etkili olacak.

Tatil planı yapacaklara öneriler

Güneşten Korunma: Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemli. Bol Su Tüketimi: Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bol su içmek sağlık açısından önemli. Gölgelik Alanlar: Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların gölgelik alanlarda vakit geçirmesi önerilir. Yağışlara Dikkat: Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Bu bölgelerde seyahat edeceklerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.