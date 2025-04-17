İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

Kemalpaşa Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, belediyeye yönelik 'kamu harcamalarında usulsüzlük' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, geçtiğimiz kasım ayında düzenlenmesi planlanan ancak terör saldırısı nedeniyle iptal edilen 29 Ekim Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar sonrası başlatıldı.

Yaklaşık beş ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon kararı verildi.

Belediye yöneticileri ve şirket yetkilisi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağlamak' suçlamasıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Soruşturmanın arka planı ne?

İhbarın ardından başlatılan kapsamlı soruşturmada, iptal edilen organizasyon için yapılan harcamalar ve sözleşmeler incelendi. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği, yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi.