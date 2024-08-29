İzmir'in Bornova ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde, Kemalpaşa yönüne ilerlerken Naldöken Köprüsü'nde ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yolun bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kazanın ardından alınan güvenlik önlemleri

Kazanın ardından, olay yerine hızla intikal eden güvenlik ekipleri, gerekli önlemleri alarak yol üzerindeki araçları yönlendirme çalışmalarını başlattı. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için araçların bölgeden uzaklaştırılması ve temizlik işlemleri titizlikle yürütülüyor.

Trafik yoğunluğu artmış durumda

Kazanın etkileri nedeniyle Ankara Caddesi'nin Naldöken Köprüsü'nden geriye doğru yaklaşık 200 metre boyunca yoğun bir trafik oluştu. Güzergahı kullanacak olan sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve seyahatlerinde dikkatli olmaları öneriliyor.