İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, terör örgütü üyelerinin faaliyetlerine yönelik önemli bir adım atıldı.

Sabah erken saatlerde Kemalpaşa ilçesindeki belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, delil niteliği taşıyan cep telefonuna el konulduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma ve incelemeler devam ederken, gözaltına alınan kişinin sorgulama işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, operasyonun terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceğini ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.