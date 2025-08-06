CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde üretici Murat Dündar ile hayvancılığın içinde bulunduğu zor koşulları değerlendirdi. Artan yem maliyetleri, düşen süt satış fiyatları ve kontrolsüz ithalat politikaları nedeniyle sektörde yaşanan darboğaz gündeme taşındı.

Çiftçilik olmadan hayvancılık sürdürülemiyor

CHP’li Gürer, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde tarım işletmesi bulunduğunu ve bu işletmelerin yüzde 62’sinin hem bitkisel üretim hem hayvancılık yaptığını belirtti. Gürer, çiftçilik yapılmadan hayvancılığın sürdürülebilirliğini yitirdiğini ifade etti.

Yem fiyatı üç ayda yüzde 40 arttı

Mayıs ayında 50 kiloluk süt yemi torbasının 540 TL olduğunu söyleyen Gürer, bu rakamın ağustos itibarıyla 760 TL’ye çıktığını aktardı. Üretici Murat Dündar ise süt satış fiyatının 16 TL civarında olduğunu, ancak üretim maliyetlerinin 20-21 TL’ye ulaştığını söyledi.

Süt üreticisi zarar ediyor, market fiyatı ikiye katlanıyor

Murat Dündar, süt fiyatının Ulusal Süt Konseyi tarafından 18,35 TL olarak belirlendiğini ancak birçok üreticinin sütünü 16 TL civarına satmak zorunda kaldığını belirtti. Dündar, marketlerde 1 litre yağsız sütün 32 TL’ye satıldığını, bu farkın üretici aleyhine derinleştiğini vurguladı.

Üretici küçülmek zorunda kalıyor

Geçen yıl 140 büyükbaş hayvanı olduğunu belirten Dündar, artan maliyetler nedeniyle bu yıl hayvan sayısını 105-110’a düşürdüğünü aktardı. Aile işletmesi olarak çalıştıklarını belirten üretici, yem, aşı, ilaç, elektrik, mazot gibi gider kalemlerinin her geçen gün arttığını söyledi.

Aşı maliyetleri üreticiyi zorluyor

Dündar, 5 miligramlık bir aşının 500 TL olduğunu ve bu aşıyı karşılayabilmek için 35-40 litre süt satmak zorunda kaldığını belirtti. Koruyucu aşıların gram fiyatlarının 5 bin TL’nin üzerine çıktığını da sözlerine ekledi.

Sanayici ucuz alıyor, market pahalı satıyor

Sanayicilerin sütü 16 TL’den aldığını, buna rağmen marketlerde fiyatların iki katına çıktığını belirten Gürer, devletin bu süreci denetlemediğini ifade etti. Yem fiyatlarındaki artışın süt fiyat artışlarından hemen sonra geldiğini, bu nedenle üreticinin hiçbir zaman kazanç elde edemediğini vurguladı.

Taban fiyat ve denetim talebi

CHP Milletvekili Gürer, çözüm olarak taban fiyat uygulaması getirilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, “Sanayici hem sütü düşük fiyata alıyor, hem yemi pahalı satıyor. Üstelik yemi ithal ediyoruz. Bu sistem sürdürülebilir değil,” ifadelerini kullandı.

“Ahırdaki sorun, sofraya zam olarak yansıyor”

Gürer, hayvancılıkta gelir-gider dengesinin bozulduğunu ve küçük aile işletmelerinin ayakta kalmakta zorlandığını belirtti. Artan maliyetlerin raftaki ürün fiyatlarına da yansıdığını ifade eden Gürer, iktidarın ithalata değil, yerli üreticiye destek vermesi gerektiğini vurguladı.