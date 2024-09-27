İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Damlacık Mahallesi’nde, kontrolden çıkan bir otomobilin kahvehaneye girmesiyle yaşanan kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Meydanda bulunan kahvehanede yaşanan olay, hem çevredekilere hem de içerideki vatandaşlara büyük korku dolu anlar yaşattı.

Olay anı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. H.A. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak hızla kahvehaneye daldı. Kazanın şiddetiyle kahvehanenin camları kırılırken, içeride oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı attı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Kahvehanedeki kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan sürücü H.A., yanında bulunan 7 yaşındaki çocuğu İ.A. ve kahvehanede oturan R.A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.