İzmir, tarım ve gıda sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getiren Interfresh Eurasia 5. Edition Meyve, Sebze, Gıda, Teknolojileri ve Lojistik Fuarı ile kapılarını açtı. Açılış törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Türkiye’nin tarımda yeni vizyonu

Açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Türkiye’nin tarımsal potansiyelini uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşıma hedefinde olduğunu belirtti. İzmir’in hem üretim hem de ihracatta stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Elban, “Bu tür fuarlar, tarım sektörümüzün global pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlıyor” dedi. İzmir’in tarımsal üretimde bir marka haline geldiğini ifade eden Elban, sektörün inovasyon ve modern tarım teknikleri ile desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden destek mesajı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında geldiği noktayı öne çıkardı. Bölgenin, ülke tarım ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade eden Uçak, “İzmir ve Ege Bölgesi’nin sahip olduğu güçlü tarım altyapısı, hem ulusal hem de uluslararası iş birliklerini geliştirmede kilit rol oynuyor. Fuarın, bu iş birliğini güçlendirecek bir platform sunması oldukça değerli” diye konuştu. Ayrıca, depolama ve lojistik çözümlerinin fuarda ele alınmasının sektörel işbirliklerine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Yeni yatırımlar, teknolojik dönüşüm ve ihracat hedefleri

Interfresh Eurasia, sadece meyve ve sebze sektörünün değil, aynı zamanda tarım teknolojileri ve lojistik sektörlerinin de bir araya geldiği bir fuar olarak öne çıkıyor. Tarımsal üretimde verimliliği artıracak modern teknolojilerin tanıtıldığı fuar, aynı zamanda katılımcılara yeni iş bağlantıları kurma ve sektörel iş birliklerini güçlendirme fırsatı sunuyor. Konuşmalarda, Türkiye’nin tarımsal ihracatta katma değeri yüksek ürünlerle uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sürdürülebilir tarım için teknoloji odaklı çözümler

Fuar boyunca düzenlenecek oturum ve panellerde tarımsal sürdürülebilirlik, verimli su kullanımı, organik tarım uygulamaları ve modern tarım makineleri gibi konular ele alınacak. Uzmanlar, bu fuarın sektörün geleceğini şekillendirecek önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret etti. Ayrıca, İzmir ve Ege Bölgesi’nin teknolojiye dayalı yatırımları ve yenilikçi tarım uygulamaları ile Türkiye’nin tarımsal dönüşüm sürecinde öncü rol oynadığı belirtildi.

Fuarın uluslararası önemi

Interfresh Eurasia, geniş kapsamıyla sadece Türkiye’den değil, uluslararası arenadan da birçok katılımcıyı ağırlıyor. Meyve ve sebze üreticileri, gıda teknolojileri sağlayıcıları, lojistik firmaları ve ambalaj sektörünün temsilcilerini buluşturan fuar, Türkiye’nin tarımsal gücünü uluslararası pazarlarda daha da artırmayı hedefliyor. İzmir’in tarım potansiyelini dünya pazarlarına tanıtarak bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlaması beklenen fuar, aynı zamanda yerel üreticilere yeni ihracat kapıları açmayı amaçlıyor.

Gelecek yıllar için yeni hedefler

İzmir, bu tür fuar organizasyonları ile tarım sektöründeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Interfresh Eurasia, bölgesel iş birlikleri, yeni pazar arayışları ve inovatif çözümlerin buluşma noktası olarak, önümüzdeki yıllarda da tarım ve gıda sektörünün uluslararası vitrini olmayı sürdürecek. Fuarın ilk gününde yapılan görüşmeler ve iş bağlantılarının, Türkiye’nin tarımsal ihracat hacmine önemli katkılar sunması bekleniyor.