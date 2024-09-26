İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Yenikurudere Mahallesi’nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu 7 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.30 sıralarında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler, hem havadan hem de karadan müdahalede bulunarak, saat 19.15’te yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.