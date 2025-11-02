İzmir, kısa film tutkunlarını bir kez daha bir araya getiriyor. Bu yıl 26’ncısı düzenlenen İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, dopdolu programıyla 3-9 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Karşıyaka Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nin destekleriyle gerçekleşen festival, bu yıl da kentin beş farklı noktasında izleyicilere alternatif bir kültürel deneyim sunacak.

Festivalin tüm program detayları www.izmirkisafilm.org adresinden takip edilebilecek.

Altın Kedi ödülleri için yarış heyecanı

Festivalin yarışmalı bölümünde 4 kategoride 32 kısa film yer alacak. Gösterimler sonrası jüri tarafından değerlendirilecek yapımlar, Altın Kedi Ödülleri’ne layık görülecek.

Kurmaca ve animasyon dallarında “En İyi Film” seçilen yapımlar, Oscar Akademi Ödülleri’ne başvuru hakkı da kazanacak.

Film gösterimleri Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması ve Çatı Bostanlı salonlarında yapılacak.

Tüm gösterimler izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak.

İzmir Film Lab kısa film üretimini destekliyor

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İzmir Film Lab bölümü, kısa film projelerine yapım desteği sunacak.

06-08 Kasım tarihleri arasında İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapılacak etkinlikte;

Sürdürülebilir film üretimi,

Kısa film dağıtımı,

Kurgu ve yönetmenlik,

Yeni teknolojiler ve görüntü teknikleri gibi birçok alanda eğitimler verilecek.

Ulusal ve İzmir kategorilerindeki finalistler, projelerini jüriye 5 dakikalık sunumlarla tanıtacak.

TOBB iş birliğiyle paneller

Bu yılki İzmir Film Lab, TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi iş birliğiyle düzenlenecek.

“Yapay Zeka Çağında Sinema ve Dijital Sanatlar”, “Yaratıcılıkla Dönüşen İnsan ve Kent” ve “Oyun ve Animasyon” gibi başlıklarla gerçekleştirilecek panellerde İzmir’in yaratıcı potansiyeli masaya yatırılacak.

Açılış konuşmalarını TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer yapacak.

Altın Kedi jürisi açıklandı

Bu yılın jürisinde dikkat çeken isimler yer alıyor:

Animasyon ve Belgesel kategorisi: Bahriye Kabadayı Dal, Prof. Dr. Meral Özçınar, Arman Şernaz ve Barışkan Ünal

Uluslararası kategori: Georgi M. Unkovski, Amin Jafari, Shadi Karamroudi

Ulusal kurmaca kategorisi: Goncagül Vuslateri, Ahmet Sesigürgil, Selman Nacar

Kısa filmin dünyaya açılan kapısı İzmir

Türkiye’nin en köklü kısa film organizasyonları arasında yer alan İzmir Kısa Film Festivali, yıllar içinde uluslararası başarılarla adından söz ettirdi.

Oscar Qualification sertifikasına sahip olan festival, dünya genelinde bu özelliğe sahip sadece 120 festival arasında bulunuyor.

Festival ayrıca, Türkiye-Çin ortak yapımı kısa filmler, uluslararası tanıtım etkinlikleri ve Festinet Festival Ağı üyeliğiyle kısa filmlerin dünya çapında dolaşımına katkı sağlamaya devam ediyor.