Festivalin Ulusal Kurmaca kategorisinde 12 kısa film, yönetmen Selman Nacar başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Başarılı oyuncu Ganca Vuslateri ve görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, filmleri seçmekle kalmayıp genç sinemacılarla deneyimlerini paylaşacak.

Animasyon ve Belgesel kategorisinde Türkiye’den Akademi Ödüllerine başvuru yapabilecek kısa animasyon filmleri Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, Lighthouse VFX kurucusu Arman Şernaz ve gazeteci Barışkan Ünal değerlendirecek.

Uluslararası kategoride ise Kosova Sineması’ndan yönetmen Georgi Unkovski, görüntü yönetmeni Amin Jafari ve yönetmen Shadi Karamroudi filmleri izleyecek ve değerlendirecek.

03-09 Kasım tarihleri arasında festival gösterimleri, Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı Sanat Merkezi, Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak. Tüm gösterimler sinemaseverler için ücretsiz olarak düzenleniyor.