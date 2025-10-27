Marmaris’in Sarıana Mahallesi Muhtarı Ünal Yıldız, düzenlediği basın toplantısında 2026 Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Toplantıya diğer mahalle muhtarları da katılarak Yıldız’a destek verdi.

Başkan adayı Ünal Yıldız, yaklaşık 25 yıldır Marmaris’te berber olarak esnaflık yaptığını belirtti. Sarıana Mahallesi Muhtarı olarak yürüttüğü görevde edindiği deneyim ve birikimle seçimlere hazır olduğunu söyledi.

“Esnafın gücünü, emeğini ve alın terini bilen biri olarak, 2026 Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimlerinde esnafımızın sesi ve temsilcisi olmak için adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan diğer mahalle muhtarları, Ünal Yıldız’a adaylığında destek vererek, yerel yönetim ve esnaf camiasının birlik mesajını güçlendirdi.

Başkan adayı, seçim sürecinde şeffaflık, esnaf haklarının korunması ve yerel kalkınma odaklı projelere öncelik vereceğini de vurguladı.