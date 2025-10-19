İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 17-26 Ekim tarihlerinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı, ikinci gününde İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerini ağırlayan fuar, imza günleri, söyleşiler ve etkinliklerle kitapseverleri buluşturdu.

Başkan Tugay’dan gençlere kitap hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuar alanındaki stantları gezerek ziyaretçilerle bir araya geldi. Gençlere kitap hediye eden Tugay, okuma alışkanlığını teşvik eden mesajlar verdi ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

“Askıda kitap” dayanışması

Fikir Dergisi standında başlatılan “Askıda Kitap” uygulamasıyla fuar, sosyal dayanışmaya da sahne oldu. Yayınevleri ve ziyaretçilerin bağışladığı kitaplar, fikirlerini paylaşan gençlere armağan edildi. İlk kitabı bağışlayan isim ise Başkan Tugay oldu.

Ziyaretçilerden fuara tam not

Katılımcılardan Fatma Balcı, “Her yıl sabırsızlıkla bekliyorum. Kültürpark erişimi kolay bir alan, burada yapılmasından çok memnunuz” dedi.

Murat Kaptan ise “Hava muhalefetine rağmen yoğun ilgi var, bu çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

Hakan Toldo da “Kültürpark uluslararası alanda ödül aldı, burada fuar olması çok değerli. Kitap kokusunu seven bir kuşağız, Z kuşağına da bunu tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler İzmirlilerle buluştu

Fuarın ikinci gününde onur konuğu yazar Mehmet Eroğlu’nun yanı sıra Demir Demirkan, Cengiz Bozkurt, Beyhan Budak, Melis Alphan ve birçok tanınmış isim İzmirlilerle bir araya geldi. 10 gün boyunca devam edecek fuar, dopdolu etkinlik programıyla Kültürpark’ta ziyaretçilerini bekliyor.