KKTC’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Türkiye’den peş peşe tebrik ve açıklamalar gelirken, MHP lideri Devlet Bahçeli ise seçim sonuçlarına tepki gösterdi.

Seçim Sonuçları ve Katılım

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün 6 ilçede 777 sandıkta yapıldı. Seçime katılım oranı %62,83 olarak kaydedildi. Resmî olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı olarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tebrik ve Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Erhürman’ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz. KKTC’nin demokratik olgunluğunu bir kez daha gösteren bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, seçimleri “suhuletle tamamlanmış” olarak nitelendirirken, KKTC’deki devlet geleneği ve demokrasi kültürüne vurgu yaptı. Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti’den Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyada, “Anavatan olarak her daim KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olacağız” mesajını paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının her zaman destekleneceğini ifade etti.

MHP Lideri Bahçeli’den Tepki ve Öneri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına tepki göstererek KKTC Parlamentosu’nun acilen toplanması ve Türkiye’ye katılma kararının alınması önerisinde bulundu. Bahçeli açıklamasında, seçim katılımının yetersiz olduğunu ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini savundu.