İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, bu yıl dördüncü kez kapılarını açıyor. 26 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte, onur konuğu ünlü yazar Hakan Günday olacak. Sinema ve edebiyatın kesişim noktasında şekillenecek olan fuar, hem okurlara hem de sinemaseverlere dopdolu bir program sunuyor.

Hakan Günday Okurlarla Buluşacak

Onur konuğu Hakan Günday, imza etkinlikleri ve söyleşilerde okurlarıyla bir araya gelecek. Günday’ın eserleri ve senaryoları üzerine yapılacak sohbetlerde, okurlar hem yazarın yaratım sürecine dair sorular sorabilecek hem de edebiyatın sinema ile olan bağını daha yakından keşfetme fırsatı bulacak.

Sinema ve Edebiyat Temasıyla Dolu Dolu Etkinlikler

Bu yılın teması “Sinema ve Edebiyat” olarak belirlenen İZKİTAP, zengin etkinlik programı ile katılımcılarını bekliyor. 350’ye yakın yayınevi ve eğitim yayınlarının yanı sıra 20’ye yakın sahaf da fuarda yer alacak. Ayrıca 800’den fazla yazar, şair, çizer, gazeteci ve edebiyatçı, binin üzerinde imza etkinliği ve söyleşi ile katılımcılarla buluşacak.