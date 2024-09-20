Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi arasındaki vadide bulunan 20 bin yıllık Cilo buzulları, küresel ısınma nedeniyle hızla eriyor. Doğaseverler, bu doğal mirasın korunması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

İklim değişikliğinin etkileri gözler önünde

Dünyada ve Türkiye'de giderek artan küresel ısınma, Hakkari-Yüksekova sınırındaki 20 bin yıllık Cilo buzullarını da etkiliyor. Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü, Cennet ve Cehennem vadilerine yaptığı bir keşif gezisi sırasında buzul erimesine dikkat çekti. Kulüp Başkanı Çetin Yorgun, buzulların hızla yok olduğunu belirterek, "Bölgemizi gezerken bizi en çok üzen şey, buzulların erimesi oldu. Bu durum karşısında acilen önlemler alınmalı, aksi halde 20 bin yıllık doğal mirasımızı kaybetmekle karşı karşıyayız" dedi.

Cilo Buzulları'nda dramatik gerileme

Coğrafya öğretmeni Kenan Canan da Cilo buzullarındaki hızlı erimenin kaygı verici olduğunu belirtti. Canan, “Cilo buzulları Türkiye'nin en büyük ve önemli buzul alanlarından biridir. Ancak 1948’de yapılan ölçümlere göre kalınlığı 100 metre olan buzullar, günümüzde 50-60 metreye kadar gerilemiştir" dedi. Canan, Cilo buzullarının yalnızca doğa turizmi için değil, bölgedeki tatlı su kaynakları açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Acil önlemler alınmazsa ne olacak?

Buzul erimesinin hızla devam ettiğini belirten bilim insanları, her yıl ortalama %1-2 oranında küçülen buzul alanlarının tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Cilo Dağları'ndaki Gelyano Buzul Gölü'nde yapılan son gözlemler, buzulların dramatik bir şekilde eridiğini ve bölgedeki su kaynaklarının azalmasına neden olduğunu gösteriyor.