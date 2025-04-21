İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Her yaştan kitapseverin akın ettiği fuarda, İzmirliler hem kitap alışverişi yaptı hem de yazarlarla söyleşi ve imza günlerine katıldı.

İzmirliler kitapla dolu bir gün geçirdi

İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 18-27 Nisan tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP-5. İzmir Kitap Fuarı, "Çocuk ve Sanat" temasıyla devam ediyor. Fuarda çocuk tiyatroları, sihirbaz gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası'nın konseri büyük ilgi gördü.

Yüzlerce yayınevi standının yer aldığı etkinlikte, kitapseverler yayınevlerinden ve sahaflardan kitaplar satın aldı. Onlarca yazarın katıldığı imza günlerinde okurlar yazarlarla birebir iletişim kurma imkânı buldu.

Basmane'nin geleceği tartışıldı

Yazar Orhan Beşikçi, Menekşe Altı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen “Sohbetlerle Basmane ve Çevresi” başlıklı söyleşide bölgenin tarihi ve kültürel mirasını ele aldı.

Beşikçi, Basmane Garı'nın otel olarak kullanılmasına karşı olduklarını belirtti ve buranın Devlet Demiryolları tarafından müzeye dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Arkeolojik alanlar gün yüzüne çıkıyor

Altınpark’ta 2007’de yapılan kazılar sonrasında planlanan Arkeopark projesinin henüz hayata geçmediğini hatırlatan Beşikçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Belediye tarafından satın alınan Bıçakçı Han ve Yıldız Sineması’nın restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu yapıların kent kültürüne kazandırılması hedefleniyor.

Anafartalar Caddesi restore ediliyor

Beşikçi, antik dönemden bu yana kullanılan Anafartalar Caddesi’nin restore edileceğini ve bu çalışmaların tarihi dokuyu gün yüzüne çıkaracağını belirtti.

Tarihi köprü ve çeşmeler gün yüzüne çıkacak

Yeşildere üzerindeki 2 bin yıllık tarihi köprünün görünür hale getirilmesi için çalışmaların başladığını ifade eden Beşikçi, kurumuş durumdaki Halkapınar Gölü’nün canlandırılmasının da planlandığını dile getirdi.

Ayrıca Mirali Mahallesi'nde bulunan eski su deposunun su müzesi haline getirilmesi için başlatılan proje de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Gaziler Çeşmesi olarak bilinen Uray Çeşmesi’nin restore edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Fuarda etkinlikler 27 Nisan’a kadar sürecek

İzmir Kitap Fuarı, 27 Nisan 2025 tarihine kadar edebiyat dünyasının önde gelen yazarlarını ve yayınevlerini ağırlamaya devam edecek. Programın detaylarına kitapizmir.com üzerinden ulaşılabiliyor.