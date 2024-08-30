İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgilere göre, Konak Tüneli üzerinde Buca istikametine doğru bir trafik kazası gerçekleşti. Kazanın ardından güvenlik önlemleri hızla alındı ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Kazanın etkisiyle bu noktadan geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu.

Şu an için akış sol şerit üzerinden sağlanmakta. Güzergahı kullanacak olan değerli yol kullanıcılarının bu durumu göz önünde bulundurarak alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.