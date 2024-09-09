İzmir’in Konak ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç olayda, üç kişi bıçakla tehdit ederek bir vatandaşın cep telefonunu gasp etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda, olayın failleri E.A, U.Y ve yabancı uyruklu S.A olarak belirlendi. Şüpheliler, yakalanarak mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detayları

Geçtiğimiz hafta İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan bıçaklı gasp olayı, bölge halkını şoke etti. Sahil bölgesinde gerçekleşen olayda, üç şüpheli, bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nün başlattığı detaylı soruşturma sonucu, şüpheliler tespit edilerek yakalandı.

Şüpheliler tutuklandı

E.A, U.Y ve S.A isimli şüpheliler, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.