Afet ve Acil Durum Yönetliği Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre deprem, saat 14.16'da merkez üssü Sındırgı olmak üzere kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, ilçede yaşayan vatandaşlarda kısa süreli tedirginlik yarattı.

Bölgede önceki deprem etkileri

Sındırgı, 10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu nedenle bölge halkı yeni sarsıntıyı endişeyle karşıladı. Yetkililer, ilk incelemelerde can veya mal kaybı olmadığını bildirdi.

Yetkililerden uyarılar

AFAD ekipleri, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve güvenli alanlarda bulunmaları konusunda uyardı. Ayrıca, deprem sonrası gerekli kontrollerin yapılacağı ve bölgedeki durumun yakından takip edileceği belirtildi.

Vatandaşların durumu

İlçe sakinleri kısa süreli panik yaşamış, ancak herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmemiştir. Yetkililer, halkın sakin kalması ve resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.