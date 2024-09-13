İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ikametlerinde büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Operasyon detayları

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan detaylı aramada, 187 sentetik ecza, 18 uyuşturucu hap, 5 kilo 241 gram uyuşturucu ot, 2 hassas terazi, 1 uzun namlulu silah ve fişekleri ile suçtan elde edildiği düşünülen 135 bin 730 lira, 600 dolar ve 290 avro ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.Ç. (44) ve M.B. (36) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.