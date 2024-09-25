İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonlarda, uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı tespit edilen 19 şüpheliden 8’i cezaevine gönderildi.

Narko alan ekiplerinden aralıksız takip

16-23 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlar, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirildi. Ekipler, 10 ayrı adrese düzenledikleri baskınlarda geniş çaplı uyuşturucu ve silah ele geçirdi. Operasyonlarda 1721 adet uyuşturucu hap, 565 gram uyuşturucu bitki, 33 gram uyuşturucu madde, 122 gram ve 255 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 17 bin 500 TL’ye el konuldu.

8 kişi tutuklandı

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.B. (22), A.K. (43), E.G. (44), U.G. (18), L.A. (42), B.Y. (29), Y.E.D. (26) ve Ü.Ş. (49) isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.