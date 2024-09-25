İzmir’in Konak ilçesinde, hastaneye yakınlarını ziyarete gidenlerin bulunduğu otomobilin, rampadan inerken bariyeri aşarak köprülü kavşağın battı çıktısına düşmesi sonucu meydana gelen feci kazada 3 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kaza anı ve kimlikler belirlendi

Olay, sürücü Sibel Bulut’un (35) kontrolündeki otomobilin rampadan inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Otomobil, bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten köprünün alt kısmına düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri, Samire Kaya (48), Sadiye Bulut (72) ve Gülistan Fidan (48) olarak belirlendi. Üç kadının da arka koltukta oturduğu ve ev kadını olduğu öğrenildi.

Yaralıların durumu ciddi

Kazada yaralanan sürücü Sibel Bulut ve yan koltukta oturan Fatma Öner’in hastanedeki tedavileri sürüyor. Sibel Bulut'un hayatının tehlikede olduğu bildirildi. Ayrıca, sürücünün yalnızca bir yıllık ehliyeti bulunduğu ve stajyer sürücü olduğu ortaya çıktı. Bu durum, kaza ile ilgili soruşturmaların seyrini etkileyecek bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Frenle ilgili sorunlar tespit edildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Otomobilin giriş yönünde herhangi bir fren izine rastlanmadı. İlk ifadesinde Sibel Bulut'un, frene bastığını ancak aracın durmadığını söylediği öğrenildi. Kazanın nedenleri hakkında daha kesin bilgi edinmek için otomobilin teknik durumu uzmanlar tarafından incelenecek.

Cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı

Kazada hayatını kaybeden Samire Kaya, Sadiye Bulut ve Gülistan Fidan’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.