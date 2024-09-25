İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül 2024 tarihinde görevi başındayken polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve hâkimlikçe tutuklanan katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin sabıka kaydının detayları ve hâkimlik sorgusunda verdiği ifade ortaya çıktı.

Olaydan beş ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Geçti, “Karakolun bahçesinde beklediğim sırada annemin çığlığını duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim” savunmasını yaptı.

Eve doğru minibüsle giderken hasımlarıyla karşılaştığını anlatan Geçti, “Bana saldırdılar. Cebimden telefonumu ve paramı aldılar. Çıktığım kızın ağabeyleriydi. O esnada sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru iki el ateş ettim. Silahı orada bıraktım ve evime doğru yürüdüm” dedi.

Avukattan "meşru müdafaa" savunması

Geçti, bekçilerin kendisini gördüğünü söyleyerek “Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim” dedi.

Şüphelinin avukatı ise yaptığı savunmada müvekkilinin şehit Şeyda Yılmaz’ı öldürme kastı olmadığını, olayın aniden gelişen olaylardan kaynaklı meydana geldiğini söyledi. Şüphelinin kendisinin ve annesinin de yaralandığını söyleyen avukat, “Yerde görmüş olduğu silahı meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur” ifadesini kullandı.

Sabıka dosyası kabarık

Yunus Emre Geçti'nin darp ettiği annesi Pınar Geçti'nin, oğlunun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle defalarca kez şikâyetçi oldu.

26 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs Yunus Emre Geçti isimli şahsın 19 Eylül 2024 tarihinde mağdur T.Ç. isimli şahsın aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoyduğu, aynı gün müşteki F.O. isimli şahsın motosikletini çaldığı ortaya çıktı. 19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti'yi darp ettiği, aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, şüphelinin bunun üzerine komşuları Y.T.'nin evine giderek tehditlerde bulunduğu, 26 Haziran 2024 tarihinde çocukluk arkadaşı Y.A.Y. isimli şahsı bıçakladığı öğrenildi.

Doktora tehdit ve hakaretler yağdırmış

5 Nisan 2024 tarihinde Ş.A. isimli şahsın motosikletini çaldığı, 7 Mart 2024 tarihinde şüpheli Yunus Emre Geçti'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Ö.G.'ye, annesinin bacağının ağrıdığını ve öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 10 ayrı “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi.

“'Benimle ilişkiye girmek zorundasın' diyerek saldırdı”

Ümraniye'de 2 Temmuz 2021 tarihinde, polis ekipleri tarafından durdurulan Yunus Emre Geçti isimli şahıstan şarjörüne 10 adet kurusıkı fişeği basılı olan tabanca ele geçirildiği, ayrıca şüpheli şahsın üzerinden 41 adet kurusıkı fişek elde edildiği belirlendi.

Şüphelinin 5 Kasım 2021 tarihinde A. E. Ş. isimli şahsa ‘benimle ilişkiye girmek zorundasın' diyerek direttiği ve A. E. Ş.'ye saldırdığı, A. E. Ş.'nin telefonunu alıp kırarak ‘cinsel saldırı' ve ‘gasp' suçlarını işlediği, Ataşehir'de 18 Eylül 2022 tarihinde de dövdüğü bir şahsın parasını gasp ettiği öğrenildi.

Şüpheli Yunus Emre Geçti'nin 13 Kasım 2022 tarihinde amcası A. G.'yi yaraladığı, annesi Pınar Geçti'nin oğlu Yunus Emre Geçti'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, oğlunun amcası ile arasında yaşanan olay sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, oğlunun eve gelince tartışma olduğunu ve kendilerini tehdit ettiğini söylediği de suç dosyası içerisinde yer aldı.

Annesi defalarca kez şikâyetçi oldu

24 Mayıs 2023 tarihinde Beşiktaş'ta D.K. isimli şahsı arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, bu olaydan iki ay sonra ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işlediği öğrenildi.

Şüpheli Yunus Emre Geçti'nin M.B. isimli şahsı arayıp bankadan aradığını söyleyerek, “Uyguna kredi imkânımız var, kredileri bir çatı altında toplayalım” dediği ve müştekinin bu teklifi kabul ettiği, mobil bankacılık şifresini şüpheli Geçti'ye verdiği, daha sonra müştekinin mobil bankacılığını kontrol ettiğinde adına 120 bin TL kredi çekildiğini gördüğünü söylediği öğrenildi.

Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, 20 Ağustos 2023 tarihinde emniyete giderek oğlunun kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu beyan etti ve tedbir kararı talep ederek davacı ve şikâyetçi oldu.