Sinancan Öziçer, Silivri merkezli depremin İzmir’de özellikle zayıf zeminli ilçelerde daha şiddetli hissedildiğini vurguladı.

İzmir’de Alüvyon Zeminlerde Deprem Şiddeti Arttı

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de özellikle zayıf zeminli bölgelerde şiddetli hissedildi. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, zayıf zeminlerin deprem dalgalarını büyüttüğüne dikkat çekti.

Öziçer, özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak, Güzelbahçe ve Narlıdere gibi alüvyon tabakası derin ilçelerde depremin daha etkili hissedildiğini belirtti.

Silivri depreminin İzmir üzerindeki etkisi

Zemin büyütmesi ana faktör

Öziçer, "Kayalık zeminde deprem şiddeti düşükken, kumlu ve suya doygun zeminlerde çok daha fazla oluyor. İzmir çevresinde alüvyon tabakası derin olduğu için deprem dalgalarının etkisi büyüyor," dedi.

İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin, İzmir’de bu nedenle ciddi şekilde hissedildiğini vurguladı.

Riskli ilçeler açıklandı

Öziçer, Buca, Gaziemir, Bornova'nın üst kesimleri ve Evka bölgelerinde ana kaya mesafesinin daha yakın olması nedeniyle depremin daha az hissedildiğini, buna karşın kıyı şeridindeki ilçelerde riskin yüksek olduğunu söyledi.

İstanbul depremi İzmir’i de etkileyebilir

Öziçer, "İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana geldiğinde, İzmir’in zayıf zeminli bölgelerinde ciddi panik ve risk oluşabilir," uyarısında bulundu.

İzmir’de yapı stoku riskine dikkat

Öziçer, İzmir’deki yapılaşmanın büyük kısmının zayıf zemin üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "İzmir’de meydana gelecek daha düşük büyüklükte bir deprem bile ciddi can kayıplarına yol açabilir," dedi.

Öziçer, Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi büyük enerji birikimine sahip olmasa da İzmir’in mevcut yapı stoku nedeniyle en az İstanbul kadar risk taşıdığını vurguladı.