İzmir Körfezi'ndeki kirliliği ve ekosistem sorunlarını ele almak amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu, acil eylem planı hazırlamak için ilk toplantısını İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, toplantının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Çevresel tehditler ve bilimsel temelli çözümler

Bakan Yardımcısı Varank, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin sadece bölgesel değil, ülke çapında bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu olayın, iklim değişikliği, su kalitesi, kentsel kirlilik ve deniz ekosisteminin bozulması gibi birçok sorunun bir araya geldiği karmaşık bir krizi işaret ettiğini belirtti. Varank, bu sorunlara bilimsel temellere dayalı ve tüm paydaşların katılımını içeren çözümler geliştirilmesinin önemini ifade etti.

Eylem planının içeriği ve süreci

Varank, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla acil eylem planı için bir yol haritası oluşturulacağını belirtti.

Varank sözlerinde şu ifadeleri kaydetti:

"Bugün burada İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarını oluşturmak ve ivedi olarak eylem planı çalışmalarına başlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda bilimsel verilerin ışığında acil eylem planımızı şekillendirecek İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz. Bakanlığımızın çevreyi koruma konusundaki kararlılığı tamdır ve buradan çıkacak sonuçların gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefimizde önemli bir rol oynayacağına da inanıyoruz."

Varank, Bilim Kurulu’nun "İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler", "Atık Su Altyapısı ve Dereler" ile "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi" olmak üzere üç ana başlıkta çalışmalar yürüteceğini bildirdi. Planın, İzmir Körfezi’ni gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak için bir kılavuz niteliğinde olacağını vurguladı.

Toplantının gelecek aşamaları

Varank, değerli bilim insanlarının katkılarıyla şekillenecek acil eylem planının uzun ve orta vadeli stratejilerle kasım ayı sonunda netleşeceğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak devam etti.