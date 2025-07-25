KalDer İzmir Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği “CEO’lar ile Kahvaltı” buluşması, Maxion İnci Jant Grubu’nun Manisa OSB’deki tesisinde düzenlendi. Otomotiv sektörünün önemli temsilcilerinden Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’nün konuk konuşmacı olduğu organizasyona, KalDer üyesi birçok firma yöneticisi katıldı.



CEO’lar otomotiv üretimini yerinde inceledi

Etkinlik kapsamında hem bilgi paylaşımı hem de fabrika gezisi gerçekleştiren CEO’lar, Maxion İnci Jant Grubu Alüminyum Fabrikası’nı yakından tanıma fırsatı buldu. KalDer İzmir Şube Başkanı ve Maxion Wheels Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Hakan Ünlü’nün ev sahipliğindeki toplantıda kalite kültürü, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

Hakan Ünlü: “CEO Buluşmaları ilham verici”

Toplantının açılışında konuşan Ünlü, “Bu buluşmalar kurumlar arasında köprü kuruyor. Farklı sektörlerin iş yapış biçimlerini yerinde gözlemleme imkânı sunuyor. Kalite bilincini yaygınlaştırmak ve kurumsal ilhamı artırmak açısından bu organizasyonlar çok kıymetli” dedi.

“Sürdürülebilirlik stratejik bir zorunluluk”

KalDer’in temel misyonunun yalnızca şirketlerin değil, tüm ülkenin toplam kalite seviyesini artırmak olduğunu belirten Ünlü, “Sürdürülebilirliği çevresel değil, yönetsel bir zorunluluk olarak görüyoruz. Şeffaflık, etik değerler, dijitalleşme ve insan odaklı liderlik gibi ilkeler firmaların gündeminde olmalı” diye konuştu.

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’den Aksaray vurgusu

Etkinliğin konuk konuşmacısı Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, kariyer yolculuğunu ve Brisa’nın Aksaray’daki yeni tesisine dair detayları paylaştı. Kürkçü, Brisa’da 1986 yılında planlama mühendisi olarak başladığını, bugün CEO olarak görev yaptığını belirterek, “Brisa, Bridgestone’un dünyadaki tek ortaklığı. Bu büyük bir sorumluluk ve gurur” dedi.

“Kalite DNA’mızda var”

Kürkçü, Brisa’nın 1993’te KalDer Ulusal Kalite Ödülü’nü, ardından Avrupa Mükemmellik Ödülü’nü alan ilk Türk şirketi olduğunu hatırlatarak, “Kalite kültürü şirketimizin temelinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Aksaray tesisi çevresel duyarlılıkla inşa edildi

Kürkçü, Aksaray’da 1 milyon metrekarelik alana kurulan tesisin dört fazlı genişleme potansiyeline sahip olduğunu ve çevresel duyarlılıkla inşa edildiğini belirtti. “Japon ortaklarımız toprak analizleriyle çevresel riskleri test etti. Üretimin yanı sıra sürdürülebilirlik de önceliğimiz” dedi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından gerçekleştirilen fabrika turu ile sona erdi.