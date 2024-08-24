Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, sorunun kök nedenleri ve çözüm önerileri hakkında kapsamlı bir değerlendirme raporu sundu.

1980’li yıllardan beri İzmir Körfezi’nde görülen alg patlamaları, özellikle sıcaklık değişimleri ve deniz suyu kirliliği ile ilişkilendirilmiştir. Son dönemde Bayraklı ilçesi sahilinde kıyıya vuran ölü balıklar, bu sorunun ciddi bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Alglerin aşırı çoğalması, deniz suyunun oksijen seviyesinin düşmesine ve bu nedenle balık ölümlerine yol açabiliyor.

Sorunun kök nedenleri

Normal koşullarda deniz suyunda belirli bir plankton popülasyonu bulunur. Ancak, sıcaklık artışı ve deniz suyundaki azot ve fosfor gibi besin maddelerinin fazlalığı, alg oluşumunu teşvik eder. Bunun yanı sıra, ani atık deşarjları veya kimyasal salınımlar da su kirliliğini artırarak toksik etkiler yaratabilir ve balık ölümlerine neden olabilir.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, son yaşanan olaylarla ilgili ilk gözlemlerinin alg üremesinin ve düşük çözünmüş oksijen seviyelerinin etkili olduğunu belirtiyor. Bu sorunların kök nedenlerini anlamak ve kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için yetkili kurumların analiz sonuçlarını şeffaf bir şekilde paylaşması bekleniyor.

Çözüm önerileri

1. Deniz suyu kalitesinin sürekli izlenmesi: Deniz suyunun biyolojik ve fizikokimyasal parametreleri düzenli olarak izlenmeli ve değişimler anında tespit edilmelidir. Özellikle çözünmüş oksijen, pH ve süspanse katı maddeler gibi temel parametrelerin otomatik ölçümlerle sürekli izlenmesi gereklidir.

2. Kirletici kaynakların kontrolü: Evsel ve endüstriyel atıksu deşarjları, gemi trafiği, gemi söküm tesisleri, endüstriyel tesisler ve balık çiftlikleri gibi kirletici kaynakların kontrol ve denetimi yerel ve merkezi idareler tarafından etkin bir şekilde yürütülmelidir.

3. Şeffaf bilgilendirme: Tüm verilerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulması, halkın doğru bilgilendirilmesi ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

4. Derelere taşınan kirleticilerin araştırılması: Bayraklı sahilindeki balık ölümlerinin nedenlerini anlamak için derelerle taşınan kirleticilerin de araştırılması gereklidir.

5. İklim değişikliği etkilerinin izlenmesi: İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışlarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle, körfezdeki kirlilik göstergesi deniz canlılarının izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması şarttır.