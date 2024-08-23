20 Ağustos'ta Bayraklı'nın Turan mevkisinde ölü balıkların denize vurması ve kötü koku oluşmasıyla başlayan krizin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliği için kapsamlı bir çalışma başlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, su ve ölü balık örneklerini laboratuvar analizine gönderdi.

Körfezde balık ölümlerinin sebebi: Oksijen eksikliği ve kirlilik

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Esin Suzer, İzmir Körfezi'nde 1999 yılından bu yana yaptıkları araştırmalara dayanarak, körfezdeki kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Suya yüksek seviyede karışan azot ve fosforun, sıcaklıkla birleşerek mikro alg patlamasına yol açtığını ve bu durumun sudaki oksijen seviyesini düşürdüğünü ifade etti. Yetersiz akıntı sisteminin ve düşük oksijen seviyelerinin balık ölümlerine neden olduğunu vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ergün Taşkın ise İzmir Körfezi'nin Türkiye'nin su kalitesi açısından en düşük yerlerinden biri olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalar, balık ölümlerinin büyük ölçüde kirliliğe bağlı oksijen eksikliğinden kaynaklandığını ve sıcak havanın bu durumu daha da kötüleştirdiğini ortaya koydu.

Karşıyaka'da yoğun koku ve toplama çalışmaları

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, balık ölümleri nedeniyle bölgede yoğun bir koku oluştuğunu ve ölü balıkların bir an önce toplanmasını talep etti. İzmir’de günlerdir devam eden bu olay, vatandaşları balık tüketimi konusunda endişelendirdi.

İZSU Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, küresel ısınma ve ani hava koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'nde aşırı fitoplankton üremesi yaşandığını belirtti. Bu alg patlamalarının deniz suyunun kahverengi bir renk almasına neden olduğunu ifade etti.

Halk bu durumdan oldukça rahatsız

Balık ölümlerinin artmasıyla birlikte İzmir Körfezi'nden yayılan kötü koku İzmir halkını rahatsız ediyor. Vatandaşlardan aktarılan şikayetlere göre İzmir halkının en büyük beklentilerinden bir tanesi körfezi temiz görebilmek ve yayılan kokunun bir an önce giderilmesi adına çalışmaların başlatılması.

İzmir Kemeraltı'ndaki balıkçı esnafları da durumdan rahatsız

Yayılan kötü koku ve kirlilikle dikkat çeken İzmir Körfezi'nden tutulmuş balıkları tüketmeye çekinen halk, balıkçı esnaflarının da zorlanmasına neden oluyor. İzmir Kemeraltı'nda bir balıkçı esnafı olan İzzettin Yedikardeş, durumu kendisi ve diğer balıkçı esnafları açısından şu şekilde açıklıyor:

“Bayraklı ve Karşıyaka tarafında ölü balıkların olduğunu söylüyorlar ancak Havra Sokağı’nda Tarım İl Müdürlüğü her gün denetimde. Biz bu balıkları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin balık halinden alıyoruz. Bu sebeple ölü balıkların toplanıp el altından burada satılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Tüketicilerimiz içi rahat bir şekilde buradan balık alıp tüketebilir. Biz burada zaten bozuk mal satarsak bir daha müşteri gelmez. Bizler yasaklı balık satmayacağımıza dair belge imzalıyoruz”