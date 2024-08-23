Milas Belediyesi’nden Bafa Gölü’nde Temizlik Operasyonu

Milas Belediyesi, doğal güzellikleriyle ünlü Bafa Gölü çevresinde düzensizce atılan moloz ve çöplerin yarattığı kirliliğe karşı kapsamlı bir temizlik operasyonu başlattı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un alanda yaptığı incelemelerin ardından, ekipler ivedilikle bölgeye yönlendirilerek göl çevresi temizlendi.

Göl çevresi temizlendi

Milas Belediyesi ekipleri, Bafa Gölü çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında 5 kamyon, 1 paletli ekskavatör ve çok sayıda personelle alanın temizliğini sağladı. Başkan Fevzi Topuz, alanda incelemelerde bulunarak temizlik çalışmalarının hızlandırılması için talimat verdi. Başkan Topuz, “Bafa Gölü ve çevresindeki moloz ve çöplerin varlığı beni derinden üzdü. Ekiplerimiz bugün detaylı bir temizlik çalışması yaparak alanı güzel bir görünüme kavuşturdu” ifadelerini kullandı.

“Çevreyi koruma sorumluluğu hepimizin”

Başkan Topuz, çevre temizliğinin sadece belediyenin değil, aynı zamanda vatandaşların da sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Özellikle göl çevresinde atıkların bilinçsizce doğaya bırakıldığını belirten Topuz, bu tür sorunların tekrarlanmaması için halkın çevre bilincine sahip olması gerektiğini söyledi. “Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam demektir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Moloz ve çöp dökenler hakkında yasal işlemleri başlatacağız” dedi.

Sosyal medya hesapları üzerinden çevre kirliliğiyle ilgili duyarlılık gösteren vatandaşlara ve özellikle Tuğba Özay’a teşekkür eden Başkan Topuz, “Milas’ın doğal güzelliklerini korumak için hep birlikte hareket etmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.