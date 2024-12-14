Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren projelerine bir yenisini ekledi. “Adım Adım Kula” projesiyle, kent merkezinde yaşayan 55 kadın, Kula’nın eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Proje, kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı ve kentin köklü mirasını tanıtmayı amaçlıyor.

Kula’nın tarihi kadınlarla buluştu

Manisa’dan yola çıkan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin rehberliğinde Kula’nın zenginliklerini keşfetti. Gezi boyunca, UNESCO tarafından koruma altına alınmış Kula-Salihli Global Jeoparkı’ndan tarihi camilere kadar pek çok değerli mekân ziyaret edildi.

Ziyaret edilen yerler

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı: Jeolojik geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan alan, benzersiz bir doğa harikası olarak büyük ilgi gördü.

Kula Peri Bacaları: Türkiye’nin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan peri bacaları, fotoğraf çekimi için en çok tercih edilen noktalardan biri oldu.

Tarihi Camiler ve Kula Evleri: Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini barındıran bu yapılar, katılımcılara geçmişin izlerini yakından hissettirdi.

Tarihi Beyler Evi: Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonuyla turizme kazandırılan bu yapı, ziyaretçilerin en çok beğendiği mekanlar arasında yer aldı.

Kadınlardan büyük ilgi ve teşekkür

Gezi sırasında Kula’nın büyüleyici güzellikleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi. Kadınlar, hem eğitici hem de keyifli bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Özellikle Tarihi Beyler Evi’ni gezmek ve restorasyon çalışmalarını görmek, kadınların ilgisini çeken başlıca aktiviteler arasında yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan rehberlik ve ulaşım hizmetleri, etkinliği daha da özel hale getirdi. Gezinin sonunda kadınlar, belediyeye teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini diledi.